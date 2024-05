Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: +++ Pressemitteilung der PI Lüneburg/ Lüchow-D./ Uelzen vom 30.04.2024 - 01.05.2024 +++

Landkreis Lüneburg

Straßenverkehr

Lüneburg/ Thomasburg/ Kirchgellersen - Alkohol im Spiel

"Don't Drink and Drive" Der Inhalt dieser Kampagne sollte niemals in die Jahre kommen und noch immer Gültigkeit besitzen. Beachten tut sie leider lange nicht jeder, denn gleich mehrere Verkehrsteilnehmer wurden alleine in der Nacht zum Maifeiertag alkoholisiert am Steuer erwischt. Während sich ein 21-Jähriger in der Lüneburger Innenstadt mit 1,2 Promille hinter das Steuer seines Hondas klemmte, schaffte es ein 21-jähriger aus Bleckede sogar auf satte 1,9 Promille, als er in Thomasburg durch die Polizei kontrolliert wurde. Gemeinsam hatten beide, dass sie sowohl eine Blutprobe als auch ihren Führerschein abgeben durften. In Kirchgellersen verzichtete ein 23-Jähriger immerhin auf das Auto. Seine fast 2,4 Promille waren aber zum Radeln zu viel. Er stürzte von seinem Velo und verletzte sich hierbei leicht. Auch ihn erwartet ein Strafverfahren

Lüneburg - Wahl in Sicht und Polizei im Nacken

Im Juni ist Europawahl. Öffentlich Meinung bekunden ist auch in Lüneburg ein Grundrecht, wovon auch regelmäßig Gebrauch gemacht wird. Nicht abgedeckt von der Meinungsfreiheit und deshalb keine gute Idee ist hingegen das Abreißen von Wahlplakaten. Das mussten zwei junge Männer erkennen, die in der vergangenen Nacht mehrere Wahlplakate von Straßenlaternen demontierten. Blöd nur, dass auf Streife befindliche Polizisten die Tat beobachten konnten. Sie standen direkt hinter den Missetätern.

Lüneburg - Versammlung ohne Vorkommnisse

Für bessere Arbeitsbedingungen demonstrierten ca. 500 Menschen am heutigen Morgen in der Lüneburger Innenstadt. Initiiert wurde die traditionelle Maidemonstration vom DGB. Sie verlief friedlich und ohne besondere Vorkommnisse.

Landkreis Uelzen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Streit in Unterkunft

Am 30.04.2024 gegen 14:30 Uhr wurde die Polizei zu einer Unterkunft in der Ortschaft Neu Tramm gerufen. Dort sei es zu Streitigkeiten zwischen Familienmitgliedern gekommen. Vor Ort stellte die Polizei fest, dass ein 19-jähriger Bewohner von einem Mann im Alter von 21 und zwei Frauen im Alter von 19 und 59 Jahren angegriffen wurde. Bei der Sachverhaltsaufnahme ging zusätzlich ein 26-Jähriger auf den bereits leichtverletzten 19-Jährigen los. Als die Polizei die streitenden Personen trennen wollte, leistet der 26-Jährige erheblichen Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Der Mann und die zwei Frauen griffen daraufhin die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten an. Zusätzlich wurde ein Polizeifahrzeug vorsätzlich beschädigt. Die Situation konnte erst nach Eintreffen weiterer Polizeikräfte beruhigt werden. Die vier aggressiven Personen wurden in Gewahrsam genommen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen. Es kam zu keinen schwerwiegenden Verletzungen.

Brandstiftung

Am 30.04.2024 kam es gegen 03:00 Uhr im Bereich Wustrow zu einer vorsätzlichen Brandstiftung. Der Beschuldigte entzündete mittels Feuerzeug einen Sessel, wodurch ca. 40 Kubikmeter Feuerholz in Brand gerieten. Weiterhin wurde hierdurch eine Eiche beschädigt. Schadenshöhe betrug etwa 5.000 Euro. Die Tat wurde am Vormittag nach der Tat gegenüber den eingesetzten Beamten eingeräumt.

Verkehrsunfall

Am 30.04.2024 kam es gegen 19:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich Dannenberg. Der Fahrer eines PKW beabsichtigte von der B191 nach links in den Prabstorfer Weg abzubiegen. Die Unfallverursachende Fahrzeugführerin übersah den aufgrund von Gegenverkehr wartenden Beteiligten und kollidierte mit dessen Heck. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Die beteiligten Insassen wurden in den Krankenhäusern Salzwedel und Uelzen behandelt.

