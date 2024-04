Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Restmüllcontainer brennen ++ "außer Rand & Band" - Jugendliche/Heranwachsende zerstören Wahlplakate - beleidig und gedroht - 15-Jährigen in Kinder- und Jugendpsychiatrie eingewiesen ++

Lüneburg (ots)

Presse - 29.04.2024 ++

Lüneburg

Lüneburg - Restmüllcontainer brennen

Zum Brand zweier Restmüllcontainer kam es in den Nachtstunden zum 29.04.24 im Bereich eines Mehrfamilienhauses in der Theodor-Haubach-Straße. Gegen 03:00 Uhr war einer der Restmüllcontainer in Brand geraten, so dass zwei Container sowie eine Hecke beschädigt wurden. Es entstand ein Sachschaden von gut 3.000 Euro. Die Feuerwehr war im Löscheinsatz. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - "außer Rand & Band" - Jugendliche/Heranwachsende zerstören Wahlplakate - beleidig und gedroht - 15-Jährigen in Kinder- und Jugendpsychiatrie eingewiesen

Mit drei bereits polizeilich bekannten Jugendlichen/Heranwachsenden hatte es die Polizei in den späten Abendstunden des 28.04.24 in der Soltauer Straße zu tun. Die drei 15, 18 und 20 Jahren alten Lüneburger hatten gegen 23:30 Uhr in der Soltauer Straße auf einer Länge von gut 500m Metern diverse Wahlplakate verschiedenster Parteien abgerissen. Bei Eintreffen der alarmierten Polizei beleidigten und bedrohten die jungen Männer die Einsatzkräfte. Der 15-Jährige war dabei so außer "Rand & Band", so dass er in die Kinder- und Jugendpsychiatrie eingewiesen wurde.

Lüneburg - Streitigkeiten in Unterkunft

Zu Streitigkeiten in einer Unterkunft Am Bargenturm kam es in den Abendstunden des 28.04.24. Final schlug und trat ein 34-Jähriger gegen 20:00 Uhr einen 45-Jährigen. Dieser schlug ebenfalls und zerriss das Hemd des Kontrahenten. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Lüneburg - Fahrraddieb gestört

Ein im Bereich Fährsteg abgestelltes Crossrad Bulls versuchte ein Unbekannter in den frühen Abendstunden des 28.04.24 zu stehlen. Dabei versuchte der Täter gegen 18:00 Uhr ein Schloss zu knacken. Ein Zeuge beobachtete die Situation und sprach den Täter an, woraufhin dieser zu Fuß flüchtete. Trotz Verfolgung verschwand der Unbekannte.

Lüneburg - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Abendstunden des 28.04.24 Am Wienebütteler Weg. Dabei ahndeten die Beamten in der 30 km/h-Zone insgesamt neun Geschwindigkeitsverstöße.

Lüchow-Dannenberg

Schnackenburg - in einer Kurve verunfallt - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 80 Jahre alter Fahrer eines Pkw Mercedes A-Klasse in den frühen Morgenstunden des 29.04.24 auf der Bundesstraße 493. Der Senior war gegen 05:00 Uhr in einer Rechtskurve aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in den Grünstreifen gefahren. Er über fuhr einen Leitpfosten und kam an einem Baum zum Stehen. Er wurde leichtverletzt ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden von gut 600 Euro.

Lüchow - betrunken mit dem Fahrrad gestürzt

Leichte Verletzungen erlitt eine 62 Jahre alte Fahrradfahrerin in den Abendstunden des 28.04.24 in Krautze. Die Frau war unter Alkoholeinfluss (2,0 Promille) gegen 18:00 Uhr in den Grünstreifen gestürzt. Sie erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Uelzen

Uelzen - "junger Bekannter" - 16-Jähriger mit geklautem Kleinkraftrad ohne Fahrerlaubnis

Mit einem 16 Jahren alten "jungen Bekannten" hatte es die Polizei im Verlauf des 28.04.24 zu tun. Beamte hatten den Jugendlichen in den Mittagsstunden mit einem Kleinkraftrad kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass dieses nicht ihm gehörte, ein anderes Versicherungskennzeichen angebracht war und der 16-Jährige keinen Führerschein dafür hatte. Darüber hinaus stand der junge Mann unter dem Einfluss von Drogen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Uelzen - Kollision zwischen Pkw und Fahrrad - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 46 Jahre alter Rennradfahrer in den Mittagsstunden des 28.04.24 in der Oldenstädter Straße. Ein 60 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW Golf hatte beim Einbiegen nach rechts aus der der Osterstraße den Rennradfahrer übersehen, so dass es zur Kollision kam. Es entstand ein Schaden von gut 2.400 Euro.

