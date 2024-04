Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++Wochenendpressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 26.-28.04.2024++

Lüneburg (ots)

Am Wochenende gingen erneut bei unterschiedlichsten älteren Mitbürgern diverse Anrufe von angeblichen Polizeibeamten ein, dass die Tochter einen schlimmen Verkehrsunfall gehabt hätte und nun eine Kaution zu stellen sei. Fast alle Fälle wurden durchschaut und es wurde aufgelegt. In einem Fall jedoch gelang es den Tätern, der 82-jährigen Dame diese Story vorzugaukeln. Sie solle die (richtige) Polizei nicht einschalten, da sonst Fotos des Unfalls in der Presse veröffentlicht werden müssten. Die alte Dame hob daraufhin einen mittleren fünfstelligen Betrag ab und übergab diesen an der Tür einem unbekannten Mann.

Am Freitagmittag wurde einer 85-jährigen Kundin in einem Discountmarkt An der Roten Bleiche aus der am Rollator hängenden Handtasche das Portmonee gestohlen. Neben Bargeld befanden sich auch diverse persönliche Karten in der Geldbörse.

Am Freitagabend wurde die Seitenscheibe eines geparkten Pkw in der Altenbrückertorstraße eingeschlagen, um das auf dem Beifahrersitz liegende Portmonee zu entwenden.

In Scharnebeck wurden in der Nacht zu Samstag zwei Kleintraktoren von einem Hof in der Bardowicker Straße entwendet. An einem der beiden befand sich eine Ballenzange, an dem zweiten ein Bahnplaner, also eine Vorrichtung zur Ebnung eines Reitplatzes. Der Schaden wird auf ca. 50.000,- EUR geschätzt.

Von einem Hof in Artlenburg wurde am Samstagabend der Diebstahl eines PKW Toyota, LG - PC 813, festgestellt. Die Tat kann bereits bis zum vergangenen Sonntag zurückliegen.

Am Samstagabend kam es zu zwei Fällen von Alkohol am E-Scooter. In Adendorf stürzte gegen 17.20 Uhr in der Borgwardstraße ein 27-jähriger Mann mit einer Alkoholbeeinflussung von 2,69 %o auf die Fahrbahn und gegen 22.00 Uhr wurde eine 22-jährige Frau in der Sülztorstraße in Lüneburg mit einem Wert von 1,59%o kontrolliert. Letztere widersetzte sich anschließend der Maßnahmen und musste kurzfristig am Boden fixiert werden. Beiden Personen wurde eine Blutprobe entnommen und Strafverfahren eingeleitet.

Polizeikommissariat Lüchow:

Einbruchsdiebstahl in Wohnhaus

Ereignisdatum: Fr., 26.04., 20:00 Uhr bis Sa., 27.04.2024, 06:20 Uhr Ereignisort: 29462 Wustrow (Wendland), Leinenring 18 Kurzsachverhalt: Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht Zugang zu einem Neubau eines Einfamilienhauses, durchwühlten diverse Schränke und Schubladen und entwendeten Vermögenswerte in bislang unbekannter Schadenshöhe. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Lüchow unter der Rufnummer 05841/122-215.

Verkehrsunfallflucht mit verletzter Person Ereignisdatum: Fr., 26.04.2024, 21:40 Uhr Ereignisort: 29481 Karwitz, B 191 Kreuzung K8 Kurzsachverhalt: Der bislang unbekannte PKW-Fahrzeugführer übersah beim Überqueren der B191 zum Befahren der K8 den auf dem Radweg fahrenden 18-jährigen Fahrradfahrer aus der Samtgemeinde Elbtalaue. Es kam zu einem Zusammenstoß bei dem der Fahrradfahrer stürzte und in der Folge leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Der PKW-Fahrzeugführer entfernte sich mit seinem hellen PKW vom Verkehrsunfallort ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Lüchow unter der Rufnummer 05841/122-215.

Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person Ereignisdatum: Sa., 27.04.2024, 11:28 Uhr Ereignisort: 29462 Wustrow (Wendland), K 42 Fahrtrichtung B 248 Kurzsachverhalt: Der 74-jährige Unfallbeteiligte aus der Samtgemeinde Lüchow kam alleinbeteiligt aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Beteiligte wurde durch Ersthelfer bewusstlos in seinem PKW aufgefunden und nach Versorgung schwer verletzt einem Krankenhaus zugeführt.

Polizeikommissariat Uelzen:

Schockanruf

Eine 79-jährige Dame aus Uelzen erhielt am Freitag im Laufe des Nachmittags durch unbekannt einen Anruf mit dem Inhalt, dass ihre Tochter in Berlin einen Verkehrsunfall versursacht habe und sie nun zwecks Freilassung Geld zahlen müsse. Zufällig sei ein Mitarbeiter der Berliner Polizei gerade in Uelzen und könne das Geld abholen. Hiernach wurden 26 Krügerrand Goldmünzen an unbekannt übergeben. Am Folgetag in den frühen Morgenstunden erhielt die Dame erneut einen Anruf von unbekannt, worin ihr metgeteilt wurde, dass man die Täter in Hamburg gefasst habe und sie nun zwecks Gegenüberstellung nach Hamburg kommen müsse. Hierauf setzte sich die Frau tatsächlich in den Zug und begab sich nach HH. Ihre Tochter konnte jedoch die Bundespolizei am Hamburger Hauptbahnhof verständigen, woraufhin eine Streife die Dame im Zug feststellen konnte, sie aufklärte und mit zur Wache nahm. Von hier wurde sie dann von ihrer Tochter abgeholt, ein weiterer Schaden blieb aus. Schwerer Verkehrsunfall: Am frühen Samstagmorgen geriet zwischen Suderburg und Hösseringen ein mit zwei Personen besetzter Pkw alleinbeteiligt ins Schleudern und kollidierte mit einem Baum. Hierbei wurden beide Insassen schwer verletzt. Im Fahrzeug war Alkoholgeruch wahrnehmbar, die Fahrereigenschaften sind derzeit ungeklärt, daher wurde bei beiden Beteiligten eine Blutprobe entnommen. Die polizeilichen Maßnahmen dauern an. Samstag: Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte Um die Mittagszeit wurde in Bad Bodenteich durch eine Streife eine amtsbekannte Person auf einem E-Scooter fahrend festgestellt und kontrolliert. Eine durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1,49 Promille. Da die Person mit weiteren polizeilichen Maßnahmen nicht einverstanden war, versuchte diese sich der Maßnahme zu entziehen. Dies wurde durch einen männlichen Beamten unterbunden, woraufhin beide zu Fall kamen. Bei dem Sturz zog sich der Polizeibeamte Verletzungen am linken Ellenbogen und in der linken Wade zu. Der Beamte ist bis auf weiteres nicht dienstfähig. Verkehrsunfall: In den späten Nachmittagsstunden geriet ein mit zwei Personen besetzter Pkw auf dem Uhlenring in Fahrtrichtung Lüneburg zwischen der AS Molzen und der Ampelkreuzung bei Mc Donalds kurzzeitig nach links auf eine Sperrfläche. Hierauf lenkte der Fahrer gegen, querte beide Fahrstreifen und stieß in die rechte Leitplanke. Beide Insassen wurden leicht verletzt. Auf Grund des Unfalls und der ausgetretenen Betriebsflüssigkeiten mussten die Fahrbahnen in Richtung Lüneburg kurzzeitig voll gesperrt werden. Sonntag: Brand In den Morgenstunden geriet in Bienenbüttel ein Einfamilienhaus in Brand. Alle Bewohner konnten noch vor Eintreffen der Rettungskräfte selbstständig das Haus verlassen und blieben unverletzt. Vermutlich entstand der Brand in einem der Kinderzimmer. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell