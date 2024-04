LPI-GTH: Kinder in Bus verletzt- Zeugensuche

Hörselberg-Hainich (Wartburgkreis) (ots) - Am frühen Nachmittag des gestrigen Tages begab sich ein 14-jähriger Junge in die Nähe einer Schule in der Hauptstraße und verschenkte dort an anwesende Kinder Bargeld. Einige von ihnen wandten sich vertrauensvoll an ihre Eltern, welche ob des ungewöhnlichen Umstandes die Polizei informierten. Wie die Ermittlungen ergaben, stammte das Bargeld aus einer Diebstahlshandlung. ...

