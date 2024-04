PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Raub von Geldbörse+++Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte+++Mehrere Alkoholfahrten+++Streit unter Brüdern+++

Limburg (ots)

1. Raub von Geldbörse

Tatort: 65549 Limburg, Grabenstraße Tatzeit: Samstag, 13.04.2024, 04:13 Uhr

Am frühen Samstagmorgen ist ein 19-Jähriger in Limburg, Bereich Grabenstraße 35-37, von zwei unbekannten Männern aggressiv mit den Worten: "Verräter!" angesprochen worden. Daraufhin sei er von diesen in eine enge Gasse gedrängt und mehrfach mit der flachen Hand geschlagen worden. Beim Versuch zu entkommen, wurde der junge Mann von den beiden Angreifern zu Boden getreten, wo sie ihn weiter mit Tritten gegen Rücken, Nacken und Kopf traktierten. Hierbei raubten sie ihm seine Geldbörse sowie seine Vape. Als sie das Blaulicht einer Polizeistreife bemerkten, ließen sie von ihm ab und flüchteten in Richtung Altstadt. Ein Täter wurde als 25-30 Jahre alt, 180 cm groß, Glatze, Bart, dunkel gekleidet beschrieben. Der andere als 25 Jahre alt, 190 cm groß, braun-blonde Haare, Bart, weiß gekleidet. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der PD Limburg unter 06431/ 91 400 entgegen.

2. Betrunkener begeht gefährliche Körperverletzung, fährt ohne Fahrerlaubnis und leistet Widerstand Tatort: 65549 Limburg, Schiede und Schießgraben, Tatzeit: Samstag, 13.04.2024, 03:45 - 04:00 Uhr

Ein dreißigjähriger Betrunkener suchte beim Essen in einem Döner-Imbiss Streit mit anderen Gästen. Einen 28-Jährigen schlug er mit einem Baseballschläger und fügte diesem so eine Platzwunde an der Schläfe zu. Im Anschluss flüchtete der Angreifer mit einem PKW in Richtung Innenstadt. Nach kurzer Flucht mit stark überhöhter Geschwindigkeit konnte er durch eine Polizeistreife gestellt und festgenommen werden. Hierbei leistete er Widerstand und trat nach den Polizisten, welche jedoch nicht verletzt wurden. Im Anschluss wurde beim Festgenommene eine Blutentnahme sowie Erkennungsdienstliche Behandlung durchgeführt, bevor er am Morgen entlassen wurde. Neben einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte muss er sich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Alkohol verantworten.

3. Betrunken zur Tankstelle gefahren

Tatort: 35781 Weilburg, Johann-Ernst-Straße 1 Tatzeit: Samstag, 13.04.2024, 00:29 Uhr

Kurz nach Mitternacht wurde ein im Tankvorgang befindliches Fahrzeug an der Jet Tankstelle in Weilburg einer Kontrolle unterzogen. Im Gespräch mit dem 29-Jährigen offensichtlichen Fahrzeugführer aus der Gemeinde Merenberg konnte die eingesetzte Streife Alkoholgeruch feststellen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,16 Promille. Der Fahrer bestritt zunächst gefahren zu sein, konnte jedoch anhand der vorhandenen Videoüberwachung überführt werden. Nach erfolgter Blutentnahme und Sicherstellung des Führerscheins wurde er von hiesiger Dienststelle aus entlassen.

4. Unter Alkoholeinfluss das Rotlicht missachtet Tatort: 35781 Weilburg, Limburger Straße / Bahnhofstraße Tatzeit: Samstag, 13.04.2024, 01:20 Uhr

Im Rahmen der allgemeinen Streife fiel den Beamten ein Mercedes Sprinter auf, der beim Abbiegen von der Limburger Straße in die Bahnhofstraße das Rotlicht missachtete. Das Fahrzeug konnte anschließend einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei wurde beim 39-Jährigen Fahrzeugführer aus der Gemeinde Weilburg ein Atemalkoholwert von 0,49 Promille festgestellt. Nach erfolgter Blutentnahme auf hiesiger Dienststelle wurde er nach Hause entlassen. Er muss sich nun wegen der Missachtung des Rotlichts auch bei unter 0,5 Promille wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

5. Streit unter Brüdern endet mit Blutentnahme Tatort: 35794 Mengerskirchen, Waldsee Probbach Tatzeit: Samstag, 13.04.2024 04:56 Uhr

Am frühen Samstagmorgen kam es am Waldsee Probbach zu Streitigkeiten zwischen zwei Brüdern aus der Gemeinde Mengerskirchen. Bei Eintreffen der Beamten konnte lediglich noch einer der Beiden vor Ort angetroffen werden. Im Zuge der Sachverhaltsklärung ergaben sich Hinweise, dass der abwesende 28-Jährige zuvor unter Alkoholeinfluss stehend mit einer Crossmaschine von zu Hause zum Waldsee und wieder zurückgefahren war. Dieser wurde anschließend zu Hause aufgesucht und es konnte ein Atemalkoholwert von 0,89 Promille festgestellt werden. Nach anschließender Blutentnahme wurde der Beschuldigte von hiesiger Dienststelle aus entlassen.

