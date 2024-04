PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ In Vereinsheim eingestiegen +++ Feuer auf Terrasse gelegt +++ Betrüger erbeuten Bankkarten +++

1. In Vereinsheim eingestiegen,

Limburg-Linter, Jahnstraße, Mittwoch, 10.04.2024, 07:10 Uhr bis Donnerstag, 11.04.2024, 05:30 Uhr

(wie) Zwischen Mittwoch- und Donnerstagmorgen sind Unbekannte in eine Vereinsheim in Linter eingestiegen. Die Täter begaben sich zum Bürgerhaus in der Jahnstraße und hebelten dort den Hintereingang auf. Im Inneren öffneten sie gewaltsam den Zugang zum Vereinsheim des Turn- und Sportvereins. Die Einbrecher durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten über 100 EUR Bargeld. Anschließend flüchteten die Täter mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Am Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.000 EUR.

Hinweise zu dem Einbruch erbittet die Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06431/ 9140-0.

2. Feuer auf Terrasse gelegt,

Bad Camberg, Hopfenstraße, Donnerstag, 11.04.2024, 03:35 Uhr

(wie) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Unbekannte Feuer auf der Terrasse eines Mehrfamilienhauses in Bad Camberg gelegt. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 03:35 Uhr von einer Anwohnerin des Mehrfamilienhauses in der Hopfenstraße alarmiert, da sie den Alarm eines Rauchmelders aus einer der Wohnungen vernahm. Die Feuerwehr konnte den Brandherd außerhalb des Gebäudes ausfindig machen und ein Weiterbrennen verhindern. Das Feuer hatte glücklicherweise nicht auf das Gebäude übergegriffen. Offenbar hatte ein Unbekannter mithilfe eines Brandbeschleunigers ein Feuer direkt an der Terrassentür der betroffenen Wohnung gelegt. Hierdurch wurden Tür und Rollladen beschädigt, das Glas der Tür sprang, wodurch Rauch in das Innere gelangte und den Warnmelder auslöste. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 Hinweise entgegen. Wer hat nachts in der Hopfenstraße verdächtige Beobachtungen gemacht?

3. Einbruch in Schulcafeteria,

Limburg, Zeppelinstraße, Mittwoch, 10.04.2024, 12:00 Uhr bis 20:30 Uhr

(wie) Am Mittwochnachmittag sind unbekannte in die Cafeteria einer Limburger Schule eingebrochen. Die Täter versuchten ein Fenster zu dem Gebäude in der Zeppelinstraße aufzuhebeln. Da dies offenbar misslang, warfen sie die Scheibe ein und erlangten so Zugang zu der Schulcafeteria. Aus dem Inneren wurde dann aber nichts entwendet, die Kasse war schon vorher ohne Geldbestand. Somit flüchteten die Täter ohne Beute, hinterließen aber einen Schaden in Höhe von circa 2.000 EUR. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

4. Betrüger erbeuten Bankkarten,

Limburg und Runkel, Dienstag, 09.04.2024 und Donnerstag, 11.04.2024

(wie) In dieser Woche haben Betrüger zwei Senioren die Bankkarten abgenommen und damit illegale Abhebungen getätigt. Am Dienstag kontaktierten die Täter einen 88-Jährigen in Lindenholzhausen und gaben sich als Mitarbeiter der Hausbank aus. Sie gaukelten dem Mann vor, dass die Bankkarte aufgrund von verdächtigen Abhebungen überprüft werden müsse. Diese überreichte der Mann mit der dazugehörigen PIN dann später einem Abholer. Ebenso erging es einer 80-Jährigen am Donnerstag in Runkel, auch sie wurde von den Betrügern überzeugt, die Bankkarte mitsamt PIN auszuhändigen. Die Unbekannten hoben daraufhin Geld von den Konten der Betrogenen ab. Der Abholer wurde in beiden Fällen als 20 bis 30 Jahre alt, schlank, circa 175 cm groß und südländisch aussehend beschrieben. Er hatte dunkle kurze Haare und war mit einer schwarzen Hose und einem schwarzen Hemd bekleidet. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Die Kriminalpolizei bittet:

Sprechen Sie mit Ihren Angehörigen und klären Sie über die Maschen der Betrüger auf. Keine Bank wird jemals Ihre Bankkarte abholen und die PIN zu Ihrer Karte geht niemanden etwas an! Im Zweifel kontaktieren Sie immer zuerst den Ihnen bekannten Bankberater oder fragen Sie bei der Polizei nach.

5. Einbrecher scheitern an Haustür,

Bad Camberg-Schwickershausen, Zum Grund, Mittwoch, 10.04.2024, 08:45 Uhr bis 14:10 Uhr

(wie) Am Mittwoch haben Unbekannte versucht, in ein Wohnhaus in Schwickershausen einzudringen. Die Täter betraten im Laufe des Tages das Grundstück eines Einfamilienhauses in der Straße "Zum Grund" und begaben sich zur Eingangstür. Diese versuchten sie mit einem unbekannten Werkzeug aufzuhebeln. Da dies offensichtlich misslang, ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und verschwanden in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 400 EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

