PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Exhibitionist auf Spielplatz +++ Raser aus dem Verkehr gezogen +++ In Burg eingesperrt +++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Exhibitionist auf Spielplatz,

Limburg, An der Lahnkampfbahn, Samstag, 06.04.2024, 19:00 Uhr

(wie) Am Samstagabend sind Kinder auf einem Spielplatz in Limburg sexuell belästigt worden. Ein bisher Unbekannter beobachtete gegen 19:00 Uhr drei Kinder auf dem Spielplatz Wasserhausweg an der Straße "An der Lahnkampfbahn". Hierbei zog der Mann seine Hose herunter und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Die Kinder verließen daraufhin den Spielplatz und vertrauten sich später ihren Eltern an. Der Täter wurde beschrieben als circa 180 cm groß, braunrote Haare, brauner Vollbart. Er soll eine dicklich-unsportliche Figur haben und mit einer schwarzen Jogginghose, mit rotem T-Shirt und einer grünen Basecap bekleidet gewesen sein. Hinweise erbittet die Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06431/ 9140-0.

2. Raser aus dem Verkehr gezogen,

Limburg, Frankfurter Straße, Sonntag, 07.04.2024, 22:45 Uhr

(wie) Eine Streife der Limburger Polizei hat am späten Sonntagabend ein illegales Kraftfahrzeugrennen beobachtet und die Raser daraufhin aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten wurden von Lindenholzhausen kommend auf der B 8 auf einen extrem schnell fahrenden Mercedes S 63 AMG aufmerksam. Das Beschleunigen des Mercedes war selbst aus größerer Entfernung noch deutlich hörbar. Am ICE-Gebiet gelang es der Streife auf das Fahrzeug aufzuschließen, der an der Ampel zur BAB 3 neben einem BMW M6 mit Kurzzeitkennzeichen stand. Beide Fahrer ließen ihre Motoren mehrfach laut aufheulen und beschleunigten beim Umschalten der Ampel auf Grün maximal, sodass die Reifen durchdrehten und quietschten. Bei maximaler Beschleunigung rasten die Fahrzeuge auf die Fahrbahnreduzierung in Richtung Innenstadt zu. Trotz unübersichtlicher Fahrbahn und Geschwindigkeitsbeschränkungen von 50 und 30 km/h bremsten die Fahrer kaum bis gar nicht ab, sodass der Streifenwagen nicht aufschließen konnte. In der Frankfurter Straße stoppte der BMW nach mehreren provozierten Fehlzündungen und Motorenaufheulen auf einer Tankstelle, der Mercedes konnte wenig später am Schiedetunnel angehalten werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft stellten die Beamten die Führerscheine der 22 und 26 Jahre alten Fahrer sowie die beiden Pkw sicher. Gegen die Fahrer wird wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 bei der Polizei zu melden. Bei dem Rennen wurden mehrere unbeteiligte Fahrzeuge passiert, deren Fahrer als Zeugen gesucht werden.

3. Eindringling aus Lagerraum verscheucht, Weilburg, Limburger Straße, Samstag, 06.04.2024, 03:15 Uhr

(wie) In der Nacht von Freitag auf Samstag ist ein Unbekannter in eine Bäckereifiliale in Weilburg eingedrungen, konnte aber verscheucht werden. Ein 53-Jähriger verschloss gegen 03:15 Uhr die Vordertür einer Bäckereifiliale in der Limburger Straße. Hierbei entdeckte er eine unbekannte Person im Lagerraum, die beim Erblicken des Mannes die Flucht über den Hinterausgang antrat und in Richtung der Kreissparkasse davonlief. Der Eindringling wurde als circa 180 cm groß, Anfang 30 mit schmaler Statur beschrieben. Er soll mit einer dunkelblauen Jeans und einem schwarzen Kapuzenpulli bekleidet gewesen sein. Hinweise zu dem verscheuchten Einbrecher nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

4. In Burg eingesperrt,

Runkel, Schlossplatz, Samstag, 06.04.2024, 17:00 Uhr

(wie) Am Samstagnachmittag sind mehrere Besucher unbeabsichtigt in der Burg Runkel eingeschlossen worden. Die Besucher hatten sich die Burg an der Lahn angesehen und auch das Innere in Augenschein genommen. Während ihrer Anwesenheit wurde die Burg allerdings abgeschlossen, was die Besucher jedoch erst bemerkten, als niemand mehr vor Ort war. Da sie das Gemäuer nun nicht mehr verlassen konnten, riefen die Eingeschlossenen die Polizei. Die Beamten bemühten sich einen Schlüsselberechtigten zu ermitteln und konnten schließlich den Bürgermeister der Stadt Runkel erreichen. Dieser fuhr daraufhin zur Burg und befreite die Gruppe aus ihrer misslichen Lage. Somit endete der besondere Besuch der Burg für die Touristen mit einem persönlichen Termin mit Bürgermeister Kremer.

5. Motorrollerfahrer bei Unfall verletzt, Limburg, Grabenstraße, Freitag, 05.04.2024, 20:10 Uhr

(wie) Am Freitagabend ist bei einem Unfall in der Limburger Innenstadt ein Zweiradfahrer verletzt worden. Der 17-Jährige war mit einen Peugeot Motorroller auf der Grabenstraße in Richtung Frankfurter Straße unterwegs. An der Kreuzung nutzte er den Fahrradstreifen, um haltende Fahrzeuge zu überholen und fuhr beim Umspringen der Ampel auf Grün in die Kreuzung ein. Hierbei stieß er gegen den gerade in die Diezer Straße abbiegenden VW einer 33-Jährigen und stürzte zu Boden. Bei der Kollision wurde der 17-Jährige verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell