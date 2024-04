PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Zugeschlagen und Geldbörse abgenommen +++ In Arztpraxis eingebrochen +++ Abgelaufener TÜV deckt Straftat auf +++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Zugeschlagen und Geldbörse abgenommen, Limburg, Tilemannstraße, Donnerstag, 04.04.2024, 22:40 Uhr

(wie) Am späten Donnerstagabend ist in Limburg ein Mann niedergeschlagen und seiner Geldbörse entledigt worden. Der 30-Jährige war gegen 22:40 Uhr auf dem Weg zum Bahnhof, als ihm auf dem dunklen Wirtschaftsweg in der Tielemannstraße eine Gruppe Männer entgegenkam. Einer der Männer habe den 30-Jährigen aggressiv angesprochen und dann unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen, sodass dieser zu Boden ging. Der Unbekannte entwendete daraufhin die Geldbörse aus einer Jackentasche des Geschlagenen. Anschließend floh die Gruppe in Richtung Ste.-Foy-Straße. Der leicht verletzte 30-Jährige lief zum Polizeiposten am Bahnhof und verständigte die Polizei. Mehrere Streifen fahndeten nach den Tätern, konnten dieses aber nicht mehr ausfindig machen. Die Angreifer sollen 20 bis 30 Jahre alt gewesen und "südländisch" ausgesehen haben. Hinweise erbittet die Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06431/ 9140-0.

2. In Arztpraxis eingebrochen,

Elz, Sandweg, Mittwoch, 03.04.2024, 20:00 Uhr bis Donnerstag, 04.04.2024, 07:20 Uhr

(wie) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind Unbekannte in eine Arztpraxis in Elz eingebrochen. Der oder die Täter öffneten ein Fenster der Praxis im Sandweg gewaltsam und gelangten so in das Innere. Aus den Räumlichkeiten wurde dann circa 400 EUR Bargeld entwendet. Anschließend verließen der oder die Täter die Praxis wieder in unbekannte Richtung und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von circa 1.500 EUR. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

3. Abgelaufener TÜV deckt Straftat auf,

Limburg, Kornmarkt, Donnerstag, 04.04.2024, 10:10 Uhr

(wie) Ein abgelaufener TÜV wurde am Donnerstagvormittag einem Autofahrer in Limburg zum Verhängnis. Der 45-Jährige geriet mit seinem Audi in der Hospitalstraße in eine Kontrolle des Regionalen Verkehrsdienstes der Polizei, da die Hauptuntersuchung seines Fahrzeugs bereits seit 22 Monaten überfällig war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass nicht nur der Audi entgegen der Verkehrsvorschriften unterwegs war, sondern auch der Fahrer gegen das Straßenverkehrsgesetz verstoßen hatte. Er war nämlich nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und hätte sich somit niemals ans Steuer setzen dürfen. Daher untersagten die Beamten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein.

