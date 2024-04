PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Motorrad gestohlen +++ Autoreifen zerstochen +++ Auto mutwillig beschädigt +++ Verletzte bei Frontalzusammenstoß +++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Motorrad gestohlen,

Mengerskirchen-Dillhausen, Zum Schiefer, Mittwoch 03.04.2024, 18:00 Uhr bis 22:50 Uhr

(wie) Am Mittwochabend ist in Dillhausen ein kleinmotoriges Motorrad gestohlen worden. Bisher unbekannte Täter näherten sich im Schutze der Dunkelheit unbemerkt einem Grundstück in der Straße "Zum Schiefer". Im dortigen Hof nahmen sie ein abgestelltes Kleinkraftrad der Marke "Rieju" an sich. Mit der schwarz-lila-farbenen Enduro-Maschine verschwanden die Täter anschließend unerkannt. An dem Motorrad war das Versicherungskennzeichen 867-LLT angebracht, die Polizei schätzt den Wert des Zweirades auf 500 EUR. Hinweise erbittet die Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06431/ 9140-0.

2. Autoreifen zerstochen,

Brechen, Kornblumenweg, Sonntag, 31.03.2024, 18:00 Uhr bis Dienstag, 02.04.2024, 07:30 Uhr

(wie) In Niederbrechen hat ein Unbekannter zwischen Sonntagabend und Dienstagmorgen Reifen an zwei Pkw zerstochen. Ein 48-Jähriger bemerkte am Dienstagvormittag im Kornblumenweg die beschädigten Reifen an einem weißen Ford Fiesta und einem weißen VW Tiguan. Beide Fahrzeuge waren auf dem Grundstück eines Wohnhauses abgestellt und wurden am Sonntagabend zuletzt ohne Schaden gesehen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

3. Auto mutwillig beschädigt,

Limburg, Adelheidstraße, Freitag, 29.03.2024 bis Mittwoch, 03.04.2024

(wie) Ein BMW war in den letzten Tagen das Ziel von Vandalen in Limburg. Eine 35-Jährige hatte den schwarzen BMW Z4 am letzten Freitag in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Adelheidstraße in der Nähe der Einfahrt abgestellt. Ein Unbekannter betrat in der Zeit bis zum Mittwochmorgen die frei zugängliche Tiefgarage und begab sich zu dem Fahrzeug. Den BMW überschüttete der Vandale dann mit einem Epoxidharz und verursachte dadurch Beschädigungen in Höhe von circa 10.000 EUR. Die Ermittler der Polizei bitten unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

4. Verletzte bei Frontalzusammenstoß,

Elz, Hadamarer Straße, Mittwoch, 03.04.2024, 16:30 Uhr

(wie) Bei einem Frontalzusammenstoß in Elz sind am Mittwochnachmittag zwei Personen verletzt worden. Eine 50-Jährige befuhr mit einem VW Golf die Hadamarer Straße aus Richtung Niederhadamar in Richtung der B 8. Hierbei kam sie von der eigenen Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Dadurch kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden VW Passat eines 27-Jährigen. Bei der Kollision wurden beide Beteiligten leicht verletzt und mussten vom Rettungsdienst behandelt werden. Beide Pkw wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf über 8.000 EUR.

5. Infostand der Polizei in Limburg

Limburg, Einkaufszentrum Werkstadt, Sonntag, 07.04.2024, 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Am Sonntag, den 07.04.2024 ist bei der Veranstaltung "Auto Classic" auch die Polizei ab 11 Uhr im Posthof der "WerkSTADT" anzutreffen. Polizeiliche Beratung in vielerlei Hinsicht, der direkte Kontakt und Ansprechpartner für alle Fragen der Prävention von Straftaten, dafür steht die Polizei am Sonntag in der Limburger Innenstadt zur Verfügung. Hierbei sind die Beamtinnen und Beamten für alle Fragen rund um Einbruchsschutz, Verhinderung von Betrugsfällen und der Beratung von Seniorinnen und Senioren bereit und werden umfangreiches Informationsmaterial dabei haben. Auch die Einstellungsberatung des Polizeipräsidiums Westhessen wird anwesend sein, um die Polizei als attraktiven und vielseitigen Arbeitgeber zu präsentieren und Berufseinsteiger umfassend zu beraten.

Zudem wird eine kostenlose Fahrradcodierung angeboten, Präventionsspezialisten beraten Radfahrerinnen und Radfahrer und codieren die Zweiräder. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, bitte bringen Sie einen Eigentumsnachweis für ihr Fahrrad mit.

