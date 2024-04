PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Betrug gescheitert +++ Diebstahl von Motorrad +++ Kupferblechdiebstahl +++ Einbruch in Kellerverschlag

Limburg (ots)

1. Betrug an technischen Problemen gescheitert, Limburg-Ahausen, Samstag, 30.03.2024, 18.12 Uhr

(mb)Ein Betrüger kontaktierte einen Weilburger am Samstag per Telefon, scheiterte jedoch an technischen Problemen.

Um 18.12 Uhr erhielt ein Weilburger einen Anruf. Der Anrufer gab sich hierbei als Mitarbeiter seiner Hausbank aus. In dem Gespräch überzeugte der Betrüger den Weilburger davon, Unterschriften für das Online-Banking zu tätigen. Diesbezüglich versuchte der Betrüger per SMS einen Link auf das Handy des 36-Jährigen zu senden, was aber misslang. Da auch die Direkteingabe des Link im Internet aufgrund technischer Probleme nicht funktionierte, wurde das 20-minütige Telefonat "erfolglos" beendet.

Seien Sie bei "Anrufen von einer/Ihrer Bank" bitte immer höchst sensibel! Bestenfalls beenden Sie solche Gespräche immer sofort und rufen unter der Ihnen bekannten Nummer selbst bei Ihrer Bank an, um sich bezüglich der Richtigkeit der Kontaktaufnahme zu vergewissern. Geben Sie niemals Ihre PIN aus der Hand, schon gar nicht am Telefon und lassen Sie sich nicht von Betrügern zu irgendwelchen Handlungen verleiten.

Die Polizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

2. Diebstahl von Motorrad,

Hünfelden-Kirberg, Eibenstraße, Freitag, 29.03.2024, 00.00 Uhr bis 09.30 Uhr

(mb)In der Nacht zum Freitag schlugen Motorraddiebe im Hünfelder Ortsteil Kirberg zu. Ihr Objekt der Begierde war eine Honda RH 01 im Wert von ca. 6.000 Euro. Zischen 0 Uhr und 9.30 Uhr traten die Täter an das frei zugängliche Carport heran und entwendeten auf unbekannte Art und Weise das dort abgestellte und gesicherte Motorrad. Die Polizei fahndet nun nach dem Zweirad, an dem zuletzt das Kennzeichen LM-JH 126 angebracht war, und den Tätern. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06436) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell