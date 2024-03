PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Körperverletzung unter Verkehrsteilnehmern und in Gemeinschaftsunterkunft +++ Unfall mit Personenschaden +++ Diebstahl aus Carport +++ Leichtverletzte nach Unfall unter Alkoholeinfluss

Limburg (ots)

Pressemeldung 31.03.2024 PD Limburg-Weilburg

1. Körperliche Auseinandersetzung zwischen Verkehrsteilnehmer

Tatort: 65549 Limburg, Offheimer Weg Tatzeit: Samstag, 30.03.2024, 13:41 Uhr

(ra) Verkehrsteilnehmer geraten in Streit und schlagen aufeinander ein.

Am 30.03.2024 gerieten zwei Verkehrsteilnehmer in zunächst verbale Streitigkeiten, die letztlich in einer körperlichen Auseinandersetzung endeten. Vorausgegangen war ein "Beinaheunfall" zwischen den Kontrahenten.

Durch eine zufällig vorbeikommende Funkstreife konnten die 48- und 46-jährigen, aus Limburg stammende Parteien, getrennt werden. Gegen beide Verkehrsteilnehmer, die beide leichte Verletzungen davontrugen, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Ebenfalls leicht verletzt wurde die 50-jährige, aus Limburg stammende Beifahrerin, die in den Vorfall verwickelt war.

2. Körperverletzung

Tatort: 65627 Elbtal Dorchheim, Vogelsanger Weg Tatzeit: Samstag, 30.03.2024, 22:43 Uhr

(ra) Körperverletzung in einer Unterkunft.

Am Samstag, 30.03.2024 schlug ein 46-Jähriger auf eine 32-jährige, schlafende Person in einer Gemeinschaftsunterkunft ein. Diese wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Beide sprachen zuvor dem Alkohol zu. Der Beschuldigte wurde festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. Ein Ermittlungsverfahren gegen ihn wurde eingeleitet.

3. Unfall mit Personenschaden

Unfallort: 65549 Limburg, Stephanshügel

Unfallzeit: Sonntag, 31.03.2024, 00:15 Uhr

(ra) Zusammenstoß zwischen PKW und Kleinbus mit verletzten Personen.

In der Nacht von Samstag/Sonntag den 31.03.2024 kam es um 00:15 Uhr während eines Abbiegevorgangs in Limburg, Stephanshügel, zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Beide Fahrzeugführer, 37- und 34-Jährig, aus dem Raum Diez stammend, wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit keine Angaben gemacht werden.

Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

4. Diebstahl aus Carport

Tatort: 35799 Merenberg, Schulstraße Tatzeit: Tatzeitraum unbekannt

(ra) Mehrere Ferngläser aus Carport entwendet.

Aus einem frei zugänglichen Carport wurden mehrere hochwertige Ferngläser entwendet. Die Höhe des Stehlguts wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Täterhinweise liegen aktuell nicht vor.

Zeugen, die Hinweise zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Weilburg unter 06471-93860 in Verbindung zu setzen.

5. Leichtverletzte nach Unfall unter Alkoholeinfluss

Unfallort: L3021 Weilmünster/Laubuseschbach Unfallzeit: Sonntag, 31.03.2024, 03:00 Uhr

(ra) In der Nacht auf Sonntag den 31.03.2024 geriet ein 46-jähriger Mann aus Weilburg mit seinem PKW in einer Linkskurve, zwischen Laubuseschbach und Blessenbach, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, von der Fahrbahn ab. Dabei wurde eine der vier Insassen des PKW leicht verletzt. Die 40-jährige Mitfahrerin wurde nach kurzem Aufenthalt im Krankenhaus wieder entlassen.

Der Fahrer stand zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss. Er wurde zur Durchführung einer Blutentnahme zur Polizeistation Weilburg verbracht, wo er anschließend entlassen wurde.

Gegen den Fahrzeugführer wird ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 5000 Euro.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell