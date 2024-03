PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Roller gestohlen und vor Polizei geflüchtet +++ Gefährliche Körperverletzung +++ Diebstahl von Kfz-Kennzeichen +++ brennende Heuballen +++

Limburg (ots)

Roller gestohlen und vor Polizei geflüchtet Tatort: 65549 Limburg, Hochstraße Tatzeit: Freitag, 29.03.2024, 17:50 Uhr und 22:10 Uhr

Am Freitagnachmittag wurde ein grüner Mofa-Roller, Peugeot, Speedfight von einem Grundstück in der Hochstraße in Limburg entwendet. Ein Zeuge beobachtete einen dunkel gekleideten Jugendlichen dabei, wie dieser den Roller unbefugt wegschob. Der Zeuge und der durch ihn verständigte Geschädigte konnten den Dieb nicht mehr einholen. Gegen 22:00 Uhr meldete ein anderer Zeuge, dass der gestohlene Roller in Limburg-Linter, Höhe Alte Schule, stehe. Bei Eintreffen einer Polizeistreife flüchtete ein Jugendlicher mit dem Roller. Der Roller wurde wenig später verlassen hinter der Gaststätte "Zur Post" aufgefunden und sichergestellt. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 in Verbindung zu setzen.

Gefährliche Körperverletzung

Tatort: 65604 Elz, Limburger Straße Tatzeit: Freitag, 29.03.2024, gegen 23:00 Uhr

Am Freitag, gegen 23:00 Uhr befand sich ein 31 Jahre alter Mann aus Elz auf dem Nachhauseweg von einer Gaststätte. In Höhe eines Elektrofachgeschäfts wurde er von zwei Männern von hinten angegriffen. Er soll zunächst in den Rücken getreten worden sein, wodurch er zu Boden fiel. Anschließend sollen die beiden Männer ihn gegen den Oberkörper getreten und mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 in Verbindung zu setzen.

Diebstahl von Kfz-Kennzeichen

Tatort: 35796 Weinbach-Gräveneck, Wingertstraße, Tatzeit: Freitag, 29.03.2024, 17:00 Uhr bis Samstag, 30.03.2024, 01:50 Uhr

Im Tatzeitraum entwendete ein unbekannter Täter an einem Pkw das vordere und hintere amtliche Kennzeichen: LM-IO 13 samt Halterungen. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 in Verbindung zu setzen.

Brand von Heuballen

Tatort: 65614 Beselich-Schupbach, Obertiefenbacher Straße Tatzeit: Samstag, 30.03.2024, 08:00 Uhr bis 09:40 Uhr

Unbekannte versuchten mehrere Heuballen, welche auf einem Feld übereinander gelagert wurden, anzuzünden. Aufgrund der Witterung kokelten lediglich vier Ballen und konnten seitens der Feuerwehr gelöscht werden. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell