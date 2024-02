Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Autodiebstahl scheitert/Hoher Schaden

Kelsterbach (ots)

Unbekannte verschafften sich am Sonntagabend (17.02.), in der Zeit zwischen 20.00 und 21.00 Uhr, Zugang in einen Peugeot, der in einem Parkhaus in der Isarstraße abgestellt war. Sie entfernten die Verkleidung unterhalb des Lenkrads und versuchten das Fahrzeug durch einen Kurzschluss zu starten. Der Versuch scheiterte und die Kriminellen suchten daraufhin das Weite. Durch ihr rabiates Vorgehen hinterließen sie allerdings einen Schaden von geschätzt rund 10.000 Euro.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell