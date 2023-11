Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Mutmaßlicher Fahrraddieb gestellt, Eigentümer gesucht

Bild-Infos

Download

Gronau (ots)

Auf frischer Tat erwischt wurde ein Fahrraddieb in Gronau. Am Donnerstag, den 02.11.2023, konnten Polizeibeamte den Mann an der Eper Straße festnehmen, nachdem aufmerksame Zeugen den 22-Jährigen beim Diebstahl eines abgeschlossenen Kinderfahrrads beobachtet hatten. Bei dem Rad handelt es sich um das Modell Crusher 6217 der Marke KS Cycling. Es hat ein markantes grünes Vorderrad und farblich passende Handgriffe. Der rechtmäßige Eigentümer oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo in Gronau unter der Tel. (02562) 9260 zu melden. (ao)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell