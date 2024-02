POL-FR: Rheinfelden: Versuchter Wohnungseinbruch in Minseln - Zeugensuche

Freiburg (ots) - Am Freitag, 16.02.2024, in dem Zeitraum zwischen 17.30 Uhr bis 20.00 Uhr, wurde in Holzen ein roter Mazda (SUV) vorne rechts von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Der Mazda stand in der Brunnenstraße auf einem Parkplatz einer Gaststätte. Der Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben ...

mehr