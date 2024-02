Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Mehrere Sachbeschädigungen an Pkw

Pkw-Aufbrüche - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Über das Wochenende kam es im Stadtgebiet von Weil am Rhein zu mehreren Sachbeschädigungen an Fahrzeugen sowie zu Pkw-Aufbrüchen.

In dem Zeitraum zwischen Donnerstag, 15.02.2024, 17.30 Uhr bis Freitag, 16.02.2024, 15.00 Uhr, wurde die rechte Fahrzeugseite eines grauen Toyota Yaris von einem Unbekannten zerkratzt. Der Toyota stand in der Stüdlestraße auf dem Parkplatz einer Schule. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Am Sonntag, 18.02.2024, wurde ein schwarzer Daimler-Benz komplett von einem Unbekannten zerkratzt. In dem Zeitraum zwischen 00.15 Uhr bis 01.20 Uhr, stand der Daimler-Benz in der Humboldtstraße / Ecke Goethestraße. Danach bis gegen 10.00 Uhr stand der Daimler-Benz in der Grenzstraße. Der Sachschaden soll sich im fünfstelligen Bereich befinden.

Am Samstag, 17.02.2024, in dem Zeitraum zwischen 18.30 Uhr bis 23.30 Uhr, wurden an vier bislang bekannten Fahrzeugen Scheiben eingeschlagen. Aus einem schwarzen VW Amarok wurde ein grüner Pullover entwendet. Der VW stand am Rathausplatz / Ecke Schillerstraße. Die drei anderen Fahrzeuge, ein weißer Opel Grandland, ein schwarzer VW Passat sowie ein schwarzer Peugeot standen in der Müllheimer Straße beziehungsweise in der Luisenstraße. Aus einem dieser Fahrzeuge wurden Kopfhörer und Bargeld entwendet.

In dem Zeitraum zwischen Samstag, 17.02.2024, 21.00 Uhr bis Sonntag, 18.02.2024, 08.30 Uhr, wurde an einem grauen VW ebenfalls eine Fahrzeugscheibe eingeschlagen. Das Handschuhfach und der Innenraum des VWs wurden durchsucht, augenscheinlich jedoch nichts entwendet. Der VW stand in Haltingen in der Friedensstraße.

Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 97970, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können.

