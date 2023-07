Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Feuerwehr Röddensen stellt erneut ein Herz für Tiere unter Beweis: 3 Einsätze in 24 Stunden für die Tierrettungseinheit der Feuerwehr Lehrte.

Lehrte (ots)

Die spezialisierungsgruppe "Tierrettung" der Ortsfeuerwehr Röddensen aus dem Stadtgebiet Lehrte wurde innerhalb der letzten 24 Stunden zu 3 Einsätzen alarmiert, mit positivem Erfolg. Zunächst ging am Sonntag, dem 9.7. gegen 13:32 zu einem verletzen Spatz im Bereich der kurzen Straße in Lehrte. Der Vogel hatte sich in einem Keller verflogen und lag nun erschöpft im Garten. Der Spatz konnte mit Erfolg durch die Feuerwehr gerettet werden und befindet sich nun in der Obhut der Tierärztlichen Hochschule Hannover. Ein weiterer Einsatz erforderte die Hilfe im Bereich Blumenhof in Lehrte gegen 21:55 Uhr. Ein Reh hatte sich in einem Metallstreben-Zaun verfangen. Vermeintlich hatte es sich in einem Garten unwetterbedingt verlaufen und beim Fluchtversuch mit dem Hinterleib im Zaun verfangen. Die eingeleitete Hilfe durch die Anrufer führte nicht zum Erfolg, sodass nur noch der Notruf bei der Feuerwehr half. Die ehrenamtlichen Helfer beruhigten das Reh, schützten es mit Decken und trennten dann behutsam eine Strebe aus dem Zaun, sodass das Reh seine weitere Reise antreten konnte. Es bedarf keiner ärztlichen Vorstellung im Krankenhaus. Am Montag, dem 10.07. wurden die Tierretter dann erneut alarmiert: So ging es gegen 8:49 in den Bereich der Alten Bahnhofstraße nach Lehrte. Eine fast blinde Katze hatte sich in einer Regenrinne verlaufen und benötigte die Hilfe. Auch diese Katze konnte erfolgreich gerettet und an die Eigentümer ausgehändigt werden.

