POL-FR: Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald - Felberg: Pkw in Parkhaus aufgebrochen

Freiburg (ots) - Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald - Titisee-Neustadt: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr am 18.02.2024 zwischen 14:50 Uhr und 16:30 Uhr gegen einen Pkw, der in der Gutachstraße auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios geparkt war. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 4.000 ...

mehr