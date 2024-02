Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach/Michelstadt: Polizei kontrolliert/Zu flott unterwegs und mehrere Gurtverstöße

Erbach/Michelstadt (ots)

Am Montag (26.02.) führten Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Erbach in der Zeit zwischen 10.00 und 16.00 Uhr Lasermessungen sowie Verkehrskontrollen in Erbach und Michelstadt durch. Zunächst wurde am Vormittag eine Geschwindigkeitsüberprüfung in Michelstadt, in Höhe des des Parkplatzes des Aldi-Marktes, durchgeführt. Auf dieser Strecke ist die Geschwindigkeit auf 30 km/h begrenzt. Insgesamt wurden 20 Fahrzeuge gemessen, hierbei kam es zu 9 Verstößen. Die zu flotten Fahrer erwarten nun Verwarngelder.

Anschließend stoppten die Ordnungshüter in Erbach in der Werner-von-Siemens-Straße sowie in der Michelstädter Relystraße mehrere Fahrerinnen und Fahrer. Speziell achteten die Kontrolleure hierbei auf Gurt- und Handyverstöße am Steuer. Insgesamt wurden diesbezüglich 11 Verstöße festgestellt.

