Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Alsbach-Hähnlein: Baumaschine aus Rohbau gestohlen

Polizei sucht Zeugen

Alsbach-Hähnlein (ots)

Den Rohbau eines Einfamilienhauses in der Straße "Vogelsbergring" hatten Kriminelle in der Nacht zum Montag (26.2.) im Visier. Über ein gekipptes Fenster verschafften sich die ungebetenen Gäste Zutritt zum Innenraum des Hauses. Dort entwendeten sie eine Baumaschine und machten sich unbemerkt aus dem Staub. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnten oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Ermittlern des Kommissariats 21/22 aus Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell