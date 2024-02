Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt-Hahn: Unbekannte entwenden Schmuck

Polizei sucht Zeugen nach Wohnungseinbruch

Pfungstadt (ots)

Nachdem Unbekannte am Montag (26.2.) gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Parkstraße eingedrungen sind, sucht die Polizei nach Zeugen. Im Zeitraum zwischen 12 und 15 Uhr durchsuchten die ungebetenen Gäste das Haus nach brauchbaren Gegenständen und erbeuteten wertvollen Schmuck. Unbemerkt und unerkannt suchten sie anschließend das Weite. Die Ermittler des Kommissariats 21/22 aus Darmstadt bittet Zeugen, die den Tathergang beobachten konnten oder Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern liefern können, sich unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell