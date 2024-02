Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kreis Bergstraße: Polizei sensibilisiert zum Thema "Einbruchschutz"/Bürgergespräche und Flyerverteilung

Aktuell sind im Kreisgebiet erfreulicherweise rückläufige Zahlen bei Wohnungseinbrüchen zu verzeichnen, dennoch waren in den letzten Wochen die Schutzfrauen und Schutzmänner vor Ort der Polizeidirektion Bergstraße in zahlreichen Wohngebieten der Städte und Gemeinden im Kreis unterwegs, um Bürgerinnen und Bürger im Kreis Bergstraße für das Thema Einbruchschutz zu sensibilisieren, Informationsmaterialien auszuteilen und nach möglichen Zielen für potentielle Einbrecher Ausschau zu halten.

Hierbei wurden Bewohner auf der Straße, an der Haustüre aber auch bei Bürgersprechstunden der Schutzleute vor Ort angesprochen und gezielt auf gekippte Fenster, offene Garagen oder andere Umstände angesprochen, die Kriminelle auf die Abwesenheit der Bewohner aufmerksam machen, hingewiesen. Rund 7000 Haushalte wurden so mit Bürgergesprächen und dem Verteilen von entsprechenden Flyern mit den notwendigen Präventionsbotschaften erreicht. Die Kampagne zur dunklen Jahreszeit findet noch bis März statt. Die Polizei will mit dieser Aktion gezielt über Möglichkeiten des Einbruchschutzes informieren.

Grundsätzlich wird geraten:

Beim Verlassen des Hauses immer abschließen. Schlüssel niemals auf dem Anwesen verstecken - Kriminelle kenne jedes Versteck! Gekippte Fenster sind offene Fenster! Keine Hinweise auf längere Abwesenheit geben. Licht in der Dämmerung anlassen. Auf gute Nachbarschaft - auf Fremde in der Nähe achten.

Weitere ausführliche Informationen zum Thema Einbruchschutz gibt es auch hier:

https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/1-sicher-wohnen/

