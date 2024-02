Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Verkehrskontrollen "Am Schindberg/Gefälschter Führerschein und 31 Geschwindigkeitsverstöße

Bischofsheim (ots)

Streifen der Polizeistation Bischofsheim führten am Montagnachmittag (26.02.), unterstützt von Kräften des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz, eine Verkehrskontrolle "Am Schindberg", in Höhe Sonnenwerk, durch. Insgesamt stoppten die Beamtinnen und Beamten hierbei 33 Fahrzeuge und kontrollierten 38 Personen. Schwerpunkt war eine Geschwindigkeitsmessung. 31 Wagenlenker waren zu schnell unterwegs. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Autofahrer, der bei erlaubten 50 km/h mit 89 Stundenkilometern die Messstelle passierte. Ihm droht nun neben Bußgeld, Punkten in Flensburg zudem ein Fahrverbot.

Ein 47 Jahre alter Autofahrer händigte den Kontrolleuren einen italienischen Führerschein aus, der sich im Rahmen der anschließenden Überprüfung als Totalfälschung herausstellte. Dem Mann wurde die Weiterfahrt von der Polizei an Ort und Stelle untersagt. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

