LPI-SHL: Solarleuchten gestohlen

Geisa (ots) - Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Donnerstagabend bis Montagmorgen ein etwa 130 Meter langes Starkstromkabel von einer Baustelle in der Schulstraße in Geisa. Ein Schaden von ca. 2.500 Euro entstand. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 mit Angabe des Aktenzeichens 0295875/2023 zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Julia Kohl Telefon: 03681 32 1503 E-Mail: ...

