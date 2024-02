Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Wohnungsübergabestationen in Rohbau im Visier Krimineller

Kelsterbach (ots)

Teile von acht Wohnungsübergabestationen, die zu Regelung der Wärmeabgabe für Heizung und Trinkwassererwärmung in Wohnungen eines Mehrfamilienhauses eingesetzt werden, entwendeten Unbekannte in der Zeit zwischen Sonntag (25.02.) und Montagmorgen (26.02.) aus einem Rohbau im "Staudenring". Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 8000 Euro.

Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Polizei in Mörfelden-Walldorf (Kommissariat 41) unter der Rufnummer 06105/4006-0.

