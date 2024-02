Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Alsbach-Hähnlein: Autoreifen an Mercedes abgeschraubt

Zeugen gesucht

Im Zeitraum zwischen Dienstagabend (27.2.), 22 Uhr und Mittwochnacht (28.2.), 2 Uhr schraubten Unbekannte an einem schwarzen Mercedes, der in der Sandwiesenstraße geparkt war, alle vier Autoreifen ab und entwendeten diese. Mit ihrer Beute im Wert von circa 2000 Euro flüchteten sie unerkannt. Die Ermittler des Kommissariats 21/22 in Darmstadt bitten mögliche Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

