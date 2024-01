Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geldautomat gesprengt- Zeugen gesucht - Konkretisierung

Seebach (Wartburgkreis (ots)

Heute Nacht wurde durch Unbekannte gegen 01.45 Uhr ein Geldautomat an einem Einkaufsmarkt in der Hauptstraße auf bisher ungeklärte Weise gesprengt. Die Täter flüchteten vermutlich mit einem dunklen Pkw in unbekannte Richtung. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde Bargeld von noch unbekannter Höhe entwendet. Der Sachschaden am Automaten und am Gebäude wird auf 20.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht haben. Auch Hinweise zu verdächtig abgestellten Fahrzeugen sind relevant. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691-261124, 03621-781124 oder von jeder Polizeidienststelle und der Bezugsnummer 0027381/2024 entgegengenommen. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell