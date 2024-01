LPI-GTH: Zwei Frauen nach Verkehrsunfall verletzt

Gotha (ots) - Heute Mittag ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Goldbacher Straße. Ein 76-jähriger Fahrer eines VW fuhr im Bereich der Stadthalle in Richtung Goldbach, kam aus unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend mit einem Baum. Der Fahrzeugführer wurde schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Seine 74-jährige Mitfahrerin wurde lebensbedrohlich verletzt und erlag in der weiteren Folge ihren Verletzungen. Ein ...

