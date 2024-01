LPI-GTH: Alkoholisiert

Gotha (ots) - Zwei Blutentnahmen ordnete die Gothaer Polizei in der Zeit zwischen gestern Nachmittag und heute Nacht aufgrund positiver Drogenvortests an. Bei einem 20-jährigen Fahrer eines Honda in Ohrdruf sowie einer 22-jährigen Fahrerin eines Renault in Gotha reagierte der Test positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. In beiden Fällen wurde die Weiterfahrt unterbunden und die Blutentnahmen in einem Krankenhaus durchgeführt. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet. ...

mehr