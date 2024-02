Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Stockstadt: Einbruch auf Firmengelände/Steuerungseinheiten aus Bagger entwendet - Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Stockstadt (ots)

Auf einem Gelände eines Baumaschinengroßhandels in der Helmut-Kiesel-Straße trieben Kriminelle in der Nacht zum Dienstag (27.02.), in der Zeit zwischen 0.30 und 3.00 Uhr, ihr Unwesen. Sie begaben sich zunächst widerrechtlich auf das Firmengelände, öffneten anschließend mindestens 20 Baggerfahrzeuge und bauten dort die jeweiligen Steuerungseinheiten aus. Wie hoch der vermutlich immense Schaden genau ist, müssen nun die weiteren Ermittlungen zeigen.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise, insbesondere auf Fahrzeuge, die zur Tatzeit im dortigen Bereich auffielen, geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell