Bundespolizeidirektion München: Mann entblößt sich vor Mädchen in der S-Bahn - Mit Unterstützung Reisender kann Tatverdächtiger gestellt werden

Nürnberg (ots)

Nürnberg - Am Montagnachmittag (22. Januar) hat ein 63-Jähriger in der abfahrbereiten S 3 am Hauptbahnhof Nürnberg sein Genital freigelegt und vor einer 14-Jährigen daran manipuliert. Nach Hinweisen einer Reisenden und Mitarbeitern der DB Sicherheit konnte eine Streife der Bundespolizei den Mann noch in der Bahn festnehmen.

Als die Jugendliche die S-Bahn Richtung Altdorf betrat, tat dies auch ein Deutscher, welcher sich dem Mädchen direkt gegenüber hinsetzte. Unvermittelt stand der Mann auf und führte für das Mädchen zunächst nicht sichtbare Handlungen durch. Als der 63-Jährige wieder ihr gegenüber Platz nahm, hatte er seine Hose geöffnet und begann an seinem Glied zu manipulieren. Dabei versuchte er durchgehend Augenkontakt zur 14-Jährigen zu halten. Das Mädchen verließ den Sitzplatz und vertraute sich unmittelbar einer Reisenden an. Gemeinsam verständigten die beiden eine Streife der DB Sicherheit, welche sich im Hauptbahnhof befand. Die verständigte Streife der Bundespolizei konnte den Mann noch vor Abfahrt in der S-Bahn stellen. Die junge Deutsche wurde in die Obhut ihrer Mutter übergeben.

Die junge Frau hat in dieser Situation richtig gehandelt. Die Bundespolizei empfiehlt: - Sprechen Sie unbeteiligte Personen direkt an ("Hallo, Sie mit der grünen Jacke..."). Beschreiben Sie die Situation und fordern Sie Hilfe ein. - Rufen Sie in einer Notsituation die Polizei über 110 und erstatten Sie Strafanzeige. Die Bundespolizeiinspektion Nürnberg leitete gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen ein.

