Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörlenbach: Mehrere Pfosten beschädigt/Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Mörlenbach (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (28.02.) wurden in der Weinheimer Straße (Bundesstraße 38) mehrere Rohrpfosten im Bereich des Bahnüberganges, der sich auf Höhe des Lidl-Marktes befindet, beschädigt. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden diese von einem bislang unbekannten Fahrzeug umgefahren, dessen Fahrer nach rechts von der Fahrbahn abkam. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte er oder sie die Weiterfahrt fort.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich auf der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin: Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um Verletzte oder verursachte Sachschäden zu kümmern, riskiert eine Freiheitsstrafe und seinen Führerschein. Wer hingegen wartet, hat in aller Regel lediglich mit einem Verwarn- oder Bußgeld zu rechnen. Die Polizei appeliert deshalb, bei einem Verkehrsunfall an der Unfallstelle zu bleiben, sich sofort beim Unfallgegner zu melden oder die Polizei zu informieren.

