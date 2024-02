Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Grauer Mini Cooper im Visier Krimineller

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Nachdem sich Kriminelle im Zeitraum zwischen Montag- (26.2.) und Dienstagmittag (27.2.) an einem grauen Mini Cooper zu schaffen machten, hat die Kriminalpolizei ihre Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Hinweisen aus der Bevölkerung. Gewaltsam verschafften sich die bislang unbekannten Täter Zugang zum Innenraum des Fahrzeugs. Hier bauten sie diverse Fahrzeugteile aus, unter anderem den Bordcomputer und das fest verbaute Navigationsgerät. Mit einer Beute im Wert von rund 15.000 Euro suchten sie unerkannt das Weite. Mögliche Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06151/969-0 mit den Ermittlern des Kommissariats 21/22 aus Darmstadt in Verbindung zu setzen.

