POL-COE: Lüdinghausen Stadtgebiet; Geldspenden von Weihnachtsbäumen gestohlen

Im Rahmen diverser Abholaktionen der Weihnachtsbäume in Lüdinghausen, kam es im Verlaufe des heutigen Samstages, 13.01.2023 dazu, dass Bürger eine Spende an die Abholer, in Form von Bargeld in Umschlägen, an den Bäumen befestigten. Während der Baumabholaktion stellten die eingesetzten Verbände fest, dass das Geld zwischenzeitlich entwendet worden war. Eine entsprechende Strafanzeige wird gefertigt. Vor diesem Hintergrund appelliert die Polizei daran, kein Bargeld als Spende an die Weihnachtsbäume zu heften.

