Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ticketautomat an Haltestelle gesprengt

Neuss (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Bundespolizeiinspektion Düsseldorf und der Polizei Rhein-Kreis Neuss

An der Haltestelle Am Kaiser kam es in der Nacht von Mittwoch (13.12.) auf Donnerstag (14.12.) zu einem Aufbruch eines Ticketautomaten an der Haltestelle "Am Kaiser". Als die Polizei am Donnerstag gegen 09:30 Uhr am Automaten eintraf, konnten sie feststellen, dass dieser offenbar gesprengt wurde. Da im Bereich des beschädigten Automaten ein Gegenstand aufgefunden wurde, welcher nach ersten Erkenntnissen dazu geeignet ist, eine Sprengung herbeizuführen, wurde die Haltestelle für die Dauer des polizeilichen Einsatzes gesperrt.

Im Zuge der ersten Ermittlungen stellte sich dann heraus, dass es sich bei dem aufgefundenen Gegenstand um eine Art "Silvesterböller" handelte. Dieser wurde durch Beamte der Fachdienststelle der Bundespolizei kontrolliert gesprengt und vernichtet.

Die Ermittlungen zum Tathergang, den Tätern und zur Tatbeute hat die Kriminalpolizei übernommen.

Zudem werden Zeugen gesucht, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten sich unter der 02131 3000 zu melden.

