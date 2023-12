POL-NE: Einbrecher wird auf frischer Tat geschnappt - Mittäter kann flüchten

Neuss (ots) - Am Donnerstag (14.12.), gegen 00:05 Uhr, ist ein 22 Jahre alter Mann aus Kaarst aus bislang unbekannten Gründen mit seinem Kleinwagen an der Stresemannallee in die Gleise geraten. Er wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Andere Verkehrsteilnehmer hatten beobachtet, wie der weiße Kleinwagen die Stresemannallee aus Richtung Düsseldorf kommend in Fahrtrichtung Neuss befuhr. ...

