PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Diebstahl von Geldbörse+++

Limburg (ots)

Tatort: Westerwaldstraße, 65549 Limburg

Tatzeitraum: Samstag, 06.06.2024, 17:40 Uhr bis Samstag, 06.06.2024, 18:50 Uhr

Im Tatzeitraum zwischen Samstag, 06.06.2024, 17:40 Uhr bis Samstag, 06.06.2024, 18:50 Uhr wurde dem 77-jährigen Geschädigten in Limburg in einem Einkaufszentrum in der Westerwaldstraße oder im nahegelegenen Gartencenter die Geldbörse aus der Gesäßtasche entwendet. In der Geldbörse befanden sich 1000EUR Bargeld sowie Ausweispapiere und die EC-Karte des Geschädigten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen sich unter der Rufnummer 06431/9140-0 zu melden.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell