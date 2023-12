POL-PDTR: Ein Rückblick auf die vergangenen Feiertage - Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein zieht positives Fazit

B51, Tawern (ots) - Am Montag, 25.12.2023, ca. 21:30 Uhr, wird die Polizei Saarburg über einen Verkehrsunfall auf der B51 in Höhe Tawern informiert. Den bisherigen Ermittlungen zufolge befuhr ein 19-Fahrzeugführer aus dem Landkreis Merzig-Wadern die B51 von Saarburg in Fahrtrichtung Konz. Im S-Kurven Bereich zwischen den beiden Abfahrten der K112 und L136 nach ...

mehr