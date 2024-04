PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: 23-Jähriger verletzt vier Polizeibeamte bei Festnahme +++ Vorfahrtsverstoß endet mit hohem Sachschaden

Limburg (ots)

+++23-Jähriger verletzt vier Polizeibeamte bei Festnahme+++

Tatort: Bahnhofstraße, Weilburg

Tatzeit: Freitag, 05.04.2024, 16:45 Uhr

(tt) Ein 23-Jähriger Mann aus Wetzlar leistete bei seiner Festnahme erheblichen Widerstand und verletzte dabei vier Polizeibeamte. Der 23-Jährige hielt sich zunächst am Bahnhof in Weilburg auf. Nachdem er dort den Bus verpasste, bedrohte er die Busfahrer des RMV mit einem vorgehaltenen Messer. Als die Bedrohten die Polizei verständigten, hielt er sich das Messer an den Hals und gab an, nicht mehr Leben zu wollen. Bei Eintreffen der Streifen, schlug der Mann immer wieder mit der Faust und mit dem Kopf gegen einen Briefkasten. Um weitere Straftaten und Eigengefährdungen abzuwenden, wurde dem 23-Jährigen die Festnahme eröffnet. Bei der anschließenden Durchsetzung versuchte er sich durch gezielte Faustschläge, Bissversuche und Tritte gegen die Fesselung zu wehren und beleidigte die eingesetzten Beamten. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden zwei Klappmesser aufgefunden und sichergestellt. Der 23-Jährige wurde zur psychiatrischen Begutachtung in das psychiatrische Krankenhaus nach Hadamar verbracht. Durch die Staatsanwaltschaft wurde eine Blutentnahme angeordnet. Alle eingesetzten Beamten wurden bei der Festnahme verletzt, waren aber weiter einsatzfähig. Gegen den Mann aus Wetzlar wurde ein Verfahren wegen Widerstandes gegen Polizeibeamte eingeleitet.

+++ Vorfahrtsverstoß endet mit hohem Sachschaden +++

Unfallort: Sainte-Foy-Straße, Limburg an der Lahn Unfallzeit: Freitag, 05.04.2024, 08:00 Uhr

(sw) Am Freitagmorgen kam es im Kreuzungsbereich der Sainte-Foy-Straße und Walderdorffstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Die 40-jährige Fahrerin eines weißen AUDI befuhr die Walderdorffstraße aus Fahrtrichtung Am Renngraben kommend und wollte nach links auf die Sante-Foy-Straße in Richtung Schiede abbiegen. Dabei übersah die Frau aus Wilsenroth den von rechts kommenden blauen Nissan. Der 37-jährige Fahrer aus Eppenrod wie auch die Fahrerin des AUDI blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 13.000EUR.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell