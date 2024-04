PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Einbrüche in Limburg und Elz +++ Schlägerei auf Unterkunftsgelände +++ Ausgewichen und gegen Baum gefahren +++

1. Einbrüche in Limburg und Elz,

Limburg und Elz, Montag, 08.04.2024 bis Dienstag, 09.04.2024

(wie) In den letzten Tagen kam es zu weiteren Einbrüchen in Limburg und Elz. Ein Eiscafé in der Limburger Bahnhofstraße war in der Nacht von Montag auf Dienstag Ziel von Einbrechern. Die Täter öffneten gewaltsam eine Glasschiebetür und gelangten so in das Innere der Lokalität. Mit roher Gewalt wurde dann die Kasse geöffnet und das Bargeld daraus entwendet. Zudem ließen die Täter sogar einen kleinen Würfeltresor mit Inhalt mitgehen. Anschließend verschwanden die Einbrecher mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Sachschaden und Wert des Diebesgutes summieren sich auf mehrere Tausend Euro. In der Industriestraße versuchten Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag in ein Sanitätshaus einzudringen. Auch hier sollte eine Glasschiebetür gewaltsam geöffnet werden, was aber misslang. Somit suchten die Täter ohne Beute das Weite, hinterließen aber Sachschaden in Höhe von circa 500 EUR. Am Dienstag sind Einbrecher in eine Wohnung in der Austraße eingedrungen. Die Unbekannten betraten das Mehrfamilienhaus und öffneten die Wohnungseingangstür mit einem scheckkartenähnlichen Gegenstand. Im Inneren durchwühlten die Täter sämtliches Mobiliar und erbeuteten Schmuck und Uhren im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Anschließend entkamen die Einbrecher unerkannt. In Elz versuchten Unbekannte die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Robert-Koch-Straße aufzuhebeln. Sowohl diese Tür als auch der Zugang zur Garage hielt den Einbruchsversuchen stand, sodass die Täter von ihrem Vorhaben abließen und verschwanden. Der Sachschaden wird auf 800 EUR geschätzt.

Hinweise zu den Einbrüchen erbittet die Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06431/ 9140-0.

2. Schlägerei auf Unterkunftsgelände,

Limburg, Auf der Heide, Dienstag, 09.04.2024, 20:25 Uhr

(wie) Am Dienstagabend ist es zu einer größeren Schlägerei im Hof einer Limburger Unterkunft gekommen. Die Polizei wurde gegen 20:25 Uhr in die Straße "Auf der Heide" gerufen, da sich dort im Hof einer Gemeinschaftsunterkunft mehrere Personen schlagen würden. Streifen eilten zu der Örtlichkeit und trafen auf mehrere Männer, die sich noch stritten aber nicht mehr schlugen. Aufgrund der Sprachbarriere gestaltete sich die Ermittlung des Sachverhaltes schwierig. Zunächst wurden mehrere Verletzte vom Rettungsdienst versorgt. Unter den Verletzungen waren auch Schnittverletzungen. Offenbar waren zwei Gruppen aus der Unterkunft in Streit geraten und hatten die Meinungsverschiedenheiten dann mit den Fäusten ausgetragen. Ein Mann soll auch ein Messer eingesetzt haben. Insgesamt blieb es bei eher leichten Verletzungen. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 Hinweise entgegen.

3. Ausgewichen und gegen Baum gefahren,

Waldbrunn, Landesstraße 3278, Dienstag, 09.04.2024, 17:40 Uhr

(wie) Eine bisher unbekannte Person hat am Dienstagnachmittag einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem zwei Menschen verletzt wurden, und ist anschließend einfach weitergefahren. Eine 23-Jährige befuhr mit einem Jeep die L 3278 von Hintermeilingen kommend in Richtung Lahr. Kurz nach dem Ortsausgang Hintermeilingen kam ihr dabei ein weißer Pkw entgegen, der in den Gegenverkehr geriet. Um einen Aufprall zu verhindern, wich die 23-Jährige nach rechts aus. Hierdurch kam sie von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum, wodurch sie und ihr Mitfahrer verletzt wurden. Die Person am Steuer des weißen Pkw fuhr einfach weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Beide Verletzten wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, der Jeep musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 7.000 EUR. Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrer oder Fahrerin nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

