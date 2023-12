POL-OS: Hasbergen: Ungewöhnlicher Diebstahl im Rathaus - Unbekannter entwendete Defibrillator - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots) - Am Montagnachmittag konnte in Bad Essen ein Einbrecher auf frischer Tat festgenommen werden. Bei seiner Durchsuchung fand die Polizei Gegenstände aus einem vorherigen Einbruch. Der wohnungslose 42-jährige Mann befindet sich in Untersuchungshaft. Gegen 14.43 Uhr wurde der Polizei in Bohmte ein Einbruch in ein Wohnhaus an der Straße Auf der Breede mitgeteilt. Die Beamten suchten den Tatort auf, wo sie ...

mehr