Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wohnwagen in Brand

Landkreis Sömmerda (ots)

Polizei und Feuerwehr rückten am frühen Sonntagmorgen zu einem Brand nach Werningshausen aus. In dem Vorbau eines Wohnwagens war gegen 04:15 Uhr ein Werkstattofen aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten. Nur durch Zufall erwachte der 66-jährige Besitzer, der zu dieser Zeit in dem Wohnwagen schlief. Der Mann blieb glücklicherweise unverletzt. Allerdings brannte der Wohnwagen mit Vorbau komplett ab. Der Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. (JN)

