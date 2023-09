Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision

Eisenach (ots)

Ein 58-jähriger Fahrer eines Dacia befuhr gestern Nachmittag die Hörscheler Straße in Neuenhof in Richtung Hörschel. Ein 68-jähriger Fahrer einer Harley-Davidson befand sich im Gegenverkehr. Offenbar verstieß der 58-Jährige in einer Linkskurve gegen das Rechtsfahrgebot, sodass es zur Kollision mit dem Motorradfahrer kam. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden, diese blieben fahrbereit. Personen wurden nicht verletzt. (jd)

