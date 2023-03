POL-DA: Rüsselsheim: Polizei überwacht Geschwindigkeit

Biebesheim/Gernsheim (ots) - Im Bereich der Grundschule in der Ludwigstraße in Biebesheim sowie "Im Rosengarten" an der Peter-Schöffer-Schule in Gernsheim, führten Beamte der Polizeistation Gernsheim am Dienstagmorgen (28.02.), von 7.30 bis 8.30 Uhr, bzw. am Mittag, von 13.00 bis 13.30 Uhr, ...

mehr