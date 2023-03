Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biebesheim/Gernsheim: "Blitz for Kids" - Polizei überwacht Geschwindigkeit im Bereich von Schulen/Keiner zu schnell!

Biebesheim/Gernsheim (ots)

Im Bereich der Grundschule in der Ludwigstraße in Biebesheim sowie "Im Rosengarten" an der Peter-Schöffer-Schule in Gernsheim, führten Beamte der Polizeistation Gernsheim am Dienstagmorgen (28.02.), von 7.30 bis 8.30 Uhr, bzw. am Mittag, von 13.00 bis 13.30 Uhr, Geschwindigkeitsmessungen unter dem Motto "Blitz for Kids" durch.

Von insgesamt 78 gemessenen Fahrzeugen war keines zu schnell unterwegs. Die Ordnungshüter zeigten sich hocherfreut über das positive Resultat.

