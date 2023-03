Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Brand einer Garage in Nauheim ruft Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan

Nauheim (ots)

Beim Brand einer Garage in Nauheim am gestrigen Dienstag (28.02.) entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Um kurz nach 23:00 Uhr bemerkte einer der Mieter der betroffenen Garage zufällig den Brand und verständigte über den Notruf 112 die Zentrale Leitstelle Groß-Gerau. Die von dort alarmierte Feuerwehr Nauheim konnte das Feuer zügig unter Kontrolle bringen und löschen. Vorsorglich war auch ein Rettungswagen bereitgestellt. Verletzt wurde aber niemand. In der Garage waren unter anderem Elektrowerkzeuge und Baugeräte gelagert, welche beschädigt bzw. zerstört wurden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach erster Einschätzung der Feuerwehr könnte ein technischer Defekt als Ursache in Betracht kommen. Eine genauere Untersuchung wird durch das zuständige Fachkommissariat erfolgen. gefertigt: EPHK René Bowitz, PvD, Tel.: 06151/969-40312

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell