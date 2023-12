Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken Unfall verursacht

Erfurt (ots)

Eine 27-Jährige baute am Freitag betrunken einen Verkehrsunfall. Die Frau war am Morgen mit ihrem Honda auf der B7 in Richtung Erfurt unterwegs gewesen, als sie auf Höhe des Güterverkehrszentrums die Kontrolle über ihr Auto verlor. Dabei kollidierte sie am linken und rechten Fahrbahnrand mit den Leitplanken. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die leicht verletzte Frau mit über 1,6 Promille betrunken war. Im Krankenhaus wurden daher nicht nur ihre Verletzungen versorgt, sondern auch eine Blutentnahme veranlasst. Zudem wurde der Führerschein der 27-Jährigen beschlagnahmt. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro. Gegen die Frau wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell