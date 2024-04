PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Einbrecher im Landkreis aktiv +++ Geschlagen und ausgeraubt +++ Hecke in Brand gesetzt +++

1. Einbrecher im Landkreis aktiv,

Landkreis Limburg-Weilburg, Samstag, 06.04.2024 bis Dienstag, 09.04.2024

(wie) Im Zeitraum von Samstag bis Dienstagmorgen waren Einbrecher im Landkreis Limburg-Weilburg aktiv und drangen in zahlreiche Gebäude ein. In Brechen war das Quarzkieswerk Ziel der Diebe. Sie betraten das Gelände an der Straße "Auf der Eich" und begaben sich zu einer Blockhütte. Diese öffneten sie gewaltsam und gelangten so in das Innere. Aus einem Büro entwendeten die Einbrecher Bargeld und verließen die Hütte anschließend wieder. Zudem verschafften sich die Unbekannten Zutritt in einen Baucontainer und durchwühlten das Innere. Danach verließen die Täter das Kieswerk unerkannt mit ihrer Beute.

Einen Bauwagen, der als Verkaufsstand für Eier genutzt wird, öffneten unbekannte Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag bei einem Radweg an der L 3054 bei Weilmünster. Hierbei wurden die beiden Einbrecher von einer Videoüberwachung erfasst. Sie entwendeten zwei Bewegungsmelder und Münzgeld, bevor sie wieder das Weite suchten.

In der Mecklenburger Straße in Bad Camberg hebelten Einbrecher in der Nacht von Montag auf Dienstag eine Terrassentür an einem Einfamilienhaus auf. Im Inneren durchwühlten die Täter sämtliche Räume und entwendeten mehrere Hundert Euro Bargeld. Anschließend verschwanden die Diebe in unbekannte Richtung.

Zu gleich mehreren Einbrüchen kam es in Limburg. In der Nacht von Sonntag auf Monat erwischte es ein Café in der Straße "Plötze". Hier drangen die Täter über ein Oberlicht in die Lokalität ein und entwendeten Bargeld aus dem Inneren. Ein Restaurant in der Grabenstraße gingen die Täter ebenfalls an. Sie versuchten eine Terrassentür zu dem Gebäude, das an der Anliegerstraße gelegen ist, aufzuhebeln. Da das Vorhaben scheiterte, flohen die Einbrecher dort ohne Beute. Am Bahnhofsplatz schlugen Unbekannte eine Fensterscheibe an einem Schnellrestaurant ein und drangen in das Innere vor. Dort wurden mehrere Kassen am Verkaufstresen geöffnet, diese waren jedoch schon vor dem Einbruch leer. Nahrungsmittel wurden offenbar nicht entwendet, die Täter verschwanden somit ohne Beute. Auch in die Dombibliothek an der Frankfurter Straße drangen Einbrecher am Wochenende ein. Die Räumlichkeiten durchsuchten die Unbekannten und entwendeten einen Laptop, Bargeld und einen Schlüssel. Aufgrund des gewaltsamen Vorgehens der Täter entstand Sachschaden an den Gebäuden, der sich auf insgesamt circa 5.000 EUR summiert.

Hinweise zu den Einbrüchen erbittet die Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06431/ 9140-0.

2. Geschlagen und ausgeraubt,

Limburg, Tal Josaphat, Montag, 08.04.2024, 23:00 Uhr

(wie) Am späten Montagabend ist ein Mann in Limburg von einer Gruppe attackiert, geschlagen und ausgeraubt worden. Der 22-Jährige saß gegen 23:00 Uhr zusammen mit einem Bekannten auf einer Bank im Skater Park am Tal Josaphat, als plötzlich eine Gruppe von drei Personen an ihn herantrat und nach einer Zigarette fragte. Ohne eine Antwort abzuwarten, soll einer der Unbekannten zugetreten und den 22-Jährigen im Gesicht getroffen haben. Der Getretene fiel zu Boden, woraufhin der Angreifer mehrfach auf ihn eingeschlagen haben soll. Auch zu einem weiteren Tritt gegen den Kopf soll es gekommen sein. Anschließend nahm der Täter dem Verletzten ein Mobiltelefon, eine Bankkarte und Bargeld aus der Hosentasche. Anschließend floh die Gruppe in Richtung der Aussichtsplattform. Der 22-Jährige wurde bei dem Raub erheblich verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Mehrere Streifen der Bundes- und Landpolizei fahndeten nach den Unbekannten, konnten diese aber nicht mehr ausfindig machen. Der Schläger wird beschreiben als 185 bis 190 cm groß und mit normaler Statur. Er soll deutsch-türkisch gesprochen haben und mit einem grünen Kapuzen-Zipper bekleidet gewesen sein. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 Hinweise entgegen.

3. Hecke in Brand gesetzt,

Weilburg, Am Steinköppel, Montag, 08.04.2024, 14:00 Uhr

(wie) Am Montag hat ein Mann in Weilburg eine Hecke in Brand gesetzt. Der 49-Jährige nutzte einen Gasbrenner, um im Hof seines Hauses Unkraut zu verbrennen. Hierbei geriet er offensichtlich zu nah an die Thuja-Hecke und setzte diese so in Brand. Sofortige Löschversuche des Mannes scheiterten, weshalb er die Feuerwehr rief. Die Fachkräfte der Brandbekämpfung konnten das Feuer schnell löschen und eine weitere Ausbreitung verhindern. Für die Polizei ergaben sich keine Hinweise auf eine strafbare Handlung, der Sachschaden wird auf circa 300 EUR geschätzt.

Feuerwehr und Polizei raten:

Achten Sie beim Arbeiten mit einem Gasbrenner oder ähnlichen Gerätschaften auf Brandgefahren. Auch nach der langen Regenphase setzen solche Geräte Hecken und andere Pflanzen schnell in Brand.

