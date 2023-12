Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Trunkenheit im Verkehr

Kyffhäuserkreis (ots)

Am Freitagabend, den 22.12.2023, wurde die Fahrerin eines Pkw BMW in der Ortslage Bad Frankenhausen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf berauschende Mittel. Mit der 50-jährigen Fahrzeugführerin wurde im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt. Kurze Zeit später an diesem Abend fiel den Beamten ein Fahrradfahrer auf, welcher auf der L 1172 zwischen Ringleben und Schönfeld unterwegs war. Er wurde ebenfalls einer Kontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Atemalkoholvortest ergab bei dem 54-jährigen einen Wert von 2,38 Promille. In der weiteren Folge wurde auch hier eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Der Radfahrer muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

