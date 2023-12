Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sachbeschädigung an Pkw

Sondershausen (ots)

In der Nacht von Freitag, den 22.12.2023, zu Samstag, den 23.12.2023, wurde durch unbekannte Täter ein in der Herrenstraße in Oberspier abgeparkter Pkw Renault beschädigt. Durch den oder die unbekannte/n Täter wurde der Scheibenwischer auf der Fahrerseite nach oben gebogen. Anschließend wurde augenscheinlich ein Böller oder ähnliches zwischen Frontscheibe und Scheibenwischer gelegt und entzündet. Hierbei wurde durch die Wucht der Explosion die Frontscheibe kreisrund eingedellt, sowie der Scheibenwischer beschädigt. Durch einen Zeugen konnte am 23.12.2023, gg. 00:30 Uhr, ein Knallgeräusch vernommen werden. Weitere Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die PI Kyffhäuser unter der Telefonnummer 03632/6610 gern entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell